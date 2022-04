Il Palermo senza derby e senza rivincita: “La doppietta di Moro pesa ancor di più”

16 Aprile 2022: oggi, in cui si sarebbe dovuta giocare la sfida più importante della stagione in Sicilia: il derby Palermo-Catania.

Vigilia di Pasqua con in campo in scena tutte le partite della 37esima giornata di campionato eccetto una, proprio lo scontro tra le due siciliane. Scrivono i palermitani: "La cancellazione del derby di ritorno annulla anche il derby dell’andata che adesso diventa quasi come se non fosse mai esistiti, eppure la doppietta di Moro non è facile da digerire, ed il Palermo non potrà mai rispondere con il suo attaccante, in ombra nel match di andata, Matteo Brunori. Il Derby tra Palermo e Catania oggi non sarà svolto e tutti i tifosi siciliani, che siano rosanero o che siano rossoazzurri, possono descriversi solamente attraverso due sostantivi che calzano perfettamente la psiche di entrambe le tifoserie: rammarico e malinconia, niente felicità".