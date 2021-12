Il Pescara pareggia il derby dell’Adriatico e Sebastiani: “Non cedo il club a Radrizzani”

Serie C, Ancona Matelica-Pescara 1-1, al termine del match le parole del presidente biancazzurro Daniele Sebastiani: “E' stata una bella partita, ho fatto i complimenti anche ai nostri avversari. Mercato? Prima le uscite”

Il derby dell’Adriatico è finito 1-1 con le reti di Rolfini per l'Ancona e Pompetti per gli abruzzesi tutte nel primo tempo. Sugli spalti 2800 spettatori con trecento pescaresi.

Al termine della gara (nella foto dal profilo Instagram @anconamatelicacalcio), le parole di Daniele Sebastiani, numero uno del Pescara, raccolte da Rete8.it: “E’ stata una bella partita, giocata bene da entrambe le squadre, ho fatto i complimenti a Colavitto perché l’Ancona gioca molto bene. Sono un po’ arrabbiato solo per le ammonizioni che abbiamo ricevuto, a mio avviso non c’erano. Il mercato? Prima dobbiamo concentrarci sulle cessioni, non abbiamo posti in lista. Poi penseremo a migliorare l’organico. Radrizzani? Nessuna trattativa con lui, ho un discorso aperto con altri imprenditori”.