Il Pescara protesta per altri due rigori, il Teramo festeggia il pari nel derby

Pari per 1-1 tra Pescara e Teramo: Bernardotto ha risposto a Ferrari.

Il gol del pareggio del centravanti proprio nel derby. E' accaduto a Pescara, a favore del Teramo in Serie C. Gabriele Bernardotto, a 5 minuti dalla fine, su un pallone rimesso in area da Lombardo, servito da Hadziosmanovic l’ha messa in rete di forza. Prorio con Bernardotto, il Teramo poteva passare in vantaggio già nel primo tempo ma la grande occasione è sfumata. Poi, dopo 40 minuti di gioco, Pescara in vantaggio per un fallo di mano non evidentissimo ma comunque commesso da Bellucci con il rigore trasformato da Ferrari.