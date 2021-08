Il Pescara spreca ma vince il derby dell’Adriatico: cuore Ancona e tensioni Galano

Il Pescara tiene Galano in panchina, sciupa diverse occasioni, ma si impone nel derby dell'Adriatico contro un Ancona volenteroso

Preceduto da timori per l'ordine pubblico e dalla gestione dei tifosi ospiti, il derby dell'Adriatico della 1' giornata di Serie C è filato via liscio sul piano logistico. Poi sul campo vittoria del Pescara, tra le favorite per il salto in B, nonostante allo stadio Adriatico l’Ancona ci abbia messo il cuore. Le reti decisive per il Pescara sono state di Nzita e Zappella, gol di Faggioli per l'Ancona. Tra i 2800 tifosi presenti, si sono fatti sentire anche i 325 anconetani presenti che hanno sostenuto e incitato la formazione dorica incessantemente dal primo all’ultimo minuto.

A fine gara, le parole del tecnico dei pescaresi Auteri che ha fatto cenno anche alla vicenda del bomber Cristian Galano (l'uomo simbolo dei derby fra Bari e Foggia), definito separato in casa in attesa di sviluppi di mercato in riva all'Adriatico: "Sono soddisfatto, sarebbe stato ingiusto non vincere questa partita. Per 80′ minuti la squadra mi è piaciuta, non siamo stati fortunati e brillanti nelle conclusioni, però abbiamo costruito tantissime occasioni da gol. Galano in panchina? Negli ultimi giorni ha avuto un piccolo fastidio, il mercato non c’entra nulla. Voto al debutto in campionato? Avrei dato 7,5 se non avessimo regalato dieci minuti all’Ancona e non avessimo sciupato qualche occasione di troppo, però sono molto soddisfatto per la prestazione".