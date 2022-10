Il Picerno pareggia il derby contro il Potenza in 9: e lo zio d’America si racconta in tv…

All'indomani del derby che ha lasciato entrambe le squadre lucane a quota 8 punti nelle zone basse della classifica del girone C di Serie C, è arrivato anche il collegamento nazionale Rai, all'interno di Dribbling, con il presidente del Picerno, Donato Curcio. Se Picerno, un paese di poco più di 5000 anime in provincia di Potenza, sta trovando rilevanza calcistica, lo deve proprio a lui. Dopo essersi diplomato a 19 anni all’istituto tecnico di Potenza, è andato anni e anni fa negli States dove a Buffalo ha aperto un’azienda specializzata in macchine per decorare prodotti in plastica e da quella fabbrica diventa un colosso con 50 sedi sparse in tutto il mondo. Nel 2007, Curcio ha fatto la sua prima donazione al Picerno di 1 milione di euro per ammodernare lo stadio che prende il suo nome (unico caso in Italia di stadio intitolato a una persona vivente): “Lo faccio solo per cuore e passioni, qui i soldi non c’entrano niente”.