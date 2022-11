Il presidente dell’Arzignano tifa Vicenza: “Per il derby non dormo la notte…”

Il presidente dell’Arzignano Lino Chilese, è stato socio del Vicenza ed è da sempre tifoso biancorosso. Adesso però deve vedersela con il Vicenza da avversario in un derby di Serie C.

Chilese ha raccontato come sta vivendo l’attesa del derby in una lunga intervista al Giornale di Vicenza, raccolta da Calciovicenza.it: "Non mi era mai capitato di non dormire dal martedì, ma vivere questa tensione è unico. Ospitare il Lane, questa società e soprattutto i tifosi biancorossi, che sono unici. È un peccato non poterne accogliere di più, ma sappiamo che giocare al Menti non era possibile. Il destino mi ha fatto ora il regalo più bello della mia vita".