Il Trento tifa Bocalon e da Padova arriva la gufata: “Il Sudtirol perderà il derby…”

All'andata il Sudtirol aveva vinto 2-0, ma il Trento aveva recriminato per alcune decisioni arbitrali...

Il Trento è dodicesimo nel girone A di Serie C, mentre i bolzanini del Sudtirol sono la capolista lanciatissima verso la Serie B. Ma nel derby può succedere di tutto e da Padova, con i biancoscudati secondi in classifica, il tifo per i trentini è interessato. In campo domani sera alle 21.00, con l'ex giocatore del Padova Andrea Rabito che l'ha "tirata" ai rivali.