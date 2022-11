Il weekend dei derby: il Vicenza li vince tutti e tre…

Arzignano-Vicenza 0-1, dopo i successi di Primavera e Under 16 contro Venezia e Padova...

Con un gol di Nicola Dalmonte, il Vicenza ha vinto nel lunedì sera del derby di Arzignano la sfida contro i padroni di casa, fondamentale per la corsa verso la vetta della classifica in Serie C.