In 20mila per il derby Bari-Foggia: Ghirelli “Bravi, così si riavvicina il pubblico agli stadi”

La Lega di Serie C applaude al coinvolgimento dei tifosi per il derby pugliese

Lo spettacolo del San Nicola in occasione del derby tra Bari e Foggia terminato 1-1 nel turno infrasettimanale, ha colpito il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che così ha commentato la presenza degli oltre ventimila spettatori: “Sono entusiasta di questo dato. Negli stadi siamo tornati a gioire per gli spettacoli regalati dalle partite. Le società di C stanno facendo tantissime iniziative per riavvicinare il pubblico e far tornare la cara abitudine della presenza festosa sugli spalti”.

Ghirelli si congratula con la società biancorossa, come conferma Labaricalcio.it: “Vanno fatti i complimenti al club di Luigi De Laurentiis per lo straordinario impegno profuso per fare iniziative, si pensi solo alla presenza nei luoghi di vendita dei biglietti di Luigi e dei calciatori baresi. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme in questa direzione per far recuperare alle società quanto hanno perso a causa della pandemia”.