Incrocio da derby: il Modena vende i biglietti, gli ultras Reggiana disertano lo stadio

C'è il derby a Modena, ma gli ultras reggiani sono intransigenti

Quando il grande momento del ritorno allo stadio coincide con il derby, la cosa si fa seria. Grande attesa per Modena-Reggiana in programma nella seconda giornata di andata di Lega Pro calendarizzato per lunedì 6 settembre ore 21.00. Il Modena ha colto l'occasione per ricordare ai propri tifosi che potranno accedere allo stadio Braglia soltanto i titolari di Green Pass, da esibire agli ingressi e che il giorno della partita, allo Stadio Braglia, le casse della biglietteria saranno chiuse. Ci saranno varie fasi di vendita: da venerdì 27 agosto per abbonati, in una fase in cui ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti ad un prezzo speciale dedicato, in un qualsiasi posto disponibile, purché ogni utilizzatore risulti abbonato alla stagione 2019/20. La seconda fase, vendita libera, prenderà il via alle ore 11:00 di martedì 31 agosto.