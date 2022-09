Juve Stabia, Colucci: “Volevamo dedicare il derby alla curva”

Il giocatore dei campani si mostra dispiaciuto per la sconfitta

Il derby tra Juve Stabia e Turris è andato nella direzione opposta rispetto a quanto desideravano le Vespe. Colucci si è mostrato fin da subito dispiaciuto nel post-match dichiarandosi rammaricato soprattutto per qualcuno in particolare.

Il pensiero è andato subito ai tifosi: "Lo volevamo regalare alla curva, ai ragazzi che ci hanno applaudito a fine partita. Dispiace per loro, ma la squadra, onestamente, non mi è dispiaciuta. Almeno fino ai primi cinquanta minuti. Poi, i primi dieci della ripresa sono stati fatali, ed alla distanza, mettici anche l’espulsione, non siamo riusciti a riprenderla".