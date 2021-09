Keita applaude il fratello per il gol nel derby: bene Balde ma solo 304 spettatori…

Messina-Palermo, il derby giocato per la prima volta in uno stadio calabrese. Intanto si è tolto la soddisfazione di segnare per il Messina, prima dell'1-1 palermitano, Ibourahima Baldé: il 22enne fratello di Keita Balde.

Redazione DDD

"Per chi non lo sapesse, Balde del Messina è il fratello di Keita", così il giornalista siciliano Benny Giardina ha ricordato a tutti su Twitter chi è il giocatore che per una mezz'ora scarsa ha regalato ai tifosi del Messina il sogno di vincere il derby, prima del pareggio del Palermo. L'ACR Messina ha acquisito Ibourahima Balde a titolo definitivo un mese fa. L’attaccante è un classe ’99 arrivato a Messina dalla Sampdoria, legandosi al club biancoscudato fino al giugno 2023. Dalle giovanili dell’Arezzo, Balde si era trasferito alla Sampdoria dove ha preso parte al campionato Primavera 1 realizzando 16 reti. Nella stagione 2018/19 ha vestito la maglia della Vis Pesaro in serie C per poi trasferirsi al Foggia". Il "Benvenuto Ibourahima!" di un mese fa, da parte del Messina, è stato ben ripagato.

Intanto Messina-Palermo 1-1 è stato il terzo derby di Sicilia con meno spettatori di sempre: 304 in tutto. Peggio solo Palermo-Catania e Catania-Palermo della scorsa stagione, con zero spettatori. Questo è accaduto allo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia, che è diventato il quarto impianto in cui si è disputato un Messina-Palermo di campionato. In precedenza, il derby si è giocato al "Geraci", al "Celeste" e al "San Filippo" che così si chiamava prima di essere intitolato a Franco Scoglio.