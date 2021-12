La brevissima stagione del derby di Messina: l’ACR resta solo…

Resta in vita un solo Messina, quello di C

L'FC Messina, militante in Serie D (e lo scorso anno vincitore dei play-off), è stato escluso dal campionato. Dopo aver dato forfait contro la Cavese, i peloritani non si sono presentati nel derby col Giarre, come conferma il giornalista Benny Giardina. Resta solo l'ACR Messina, in Serie C.