La curva del Padova per il derby del Triveneto: “Bruciate ogni biglietto, tutti a Trieste!”

Il sior Nereo, la tradizione, il derby del Triveneto la classifica: ci si gioca molto in Triestina-Padova e i proclami dei tifosi sono di quelli importanti...

La Triestina sta chiamando a raccolta i tifosi in vista del derby triveneto di domenica prossima contro il Padova, fondamentale per i padroni di casa giuliani quinti nel girone A di Serie C con 33 punti rispetto ai 42 del Padova secondo in classifica (la Triestina ha comunque giocato una partita in meno), Ma anche gli ultras del Padova hanno annunciato l'intenzione di muoversi in massa verso Trieste.