La legge del Sudtirol: il Trento gioca bene, ma il derby lo vince la capolista

Il Trento gioca alla pari, ma il Sudtirol non perde mai...

Queste le parole di Fabian Tait, 29 enne centrocampista del Sudtitol al termine del match vinto contro il Trento: “E' stata una bellissima partita e che c’è stato grandissimo entusiasmo anche sugli spalti. Sono tre punti importanti, contro una squadra molto in forma e che ci ha messo molto in difficoltà. Ci portiamo a casa tre punti importantissimi. Oggi non è stata una partita bellissima, ma il merito è anche del Trento che ci ha messo in difficoltà. Noi abbiamo trovato un grandissimo gol con Rover. Complimenti a loro e a tutti noi. Non guardiamo la classifica. A noi interessa il percorso di crescita. I conti si fanno alla fine“.