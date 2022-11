La Lucchese batte gli ex confluiti nel Siena: il derby del Palio è rossonero

La Lucchese espugna il "Franchi" e porta a casa tre punti importanti. Siena sesto nel girone B di Serie C con 22 punti, Lucchese ora appena dietro a quota 21.

E' nato in Calabria ma è cresciuto nelle squadre giovanili del novarese, il 22enne Giovanni Bruzzaniti in prestito dal Crotone. Suo il gol a favore della Lucchese che ha consentito a La Nazione di titolare così: "Il derby del Palio di Siena va alla Pantera". Cioè alla Lucchese, che si è imposta 1-0 sul terreno dei bianconeri.

Nel Siena l'allenatore Guido Pagliuca è un ex rossonero lucchese, così come altre tre giocatori. Tante le motivazioni della squadra di Lucca, che ha approfittato di una squadra padrona di casa inceppata in attacco nonostante le occasioni create dall'ex milanista Alberto Paloschi, 32enne esperto attaccante dei senesi.