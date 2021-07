La Maremma toscana ritrova il suo derby: contro i senesi allo stadio…

Nella battaglia di Montaperti del 1260, i guelfi grossetani combatterono con Firenze e contro Siena...in arrivo la nuova sfida nella serie C calcistica...

Il collegio di garanzia del Coni avrebbe rigettato, secondo indiscrezioni, tutti i ricorsi delle escluse, della Serie B (Chievo) e Serie C ad eccezione della Paganese. Prende così corpo la composizione del girone “Centro” del campionato di C. Secondo i calcoli di Grossetosport.com la Lucchese ed il Siena farebbero il loro ritorno nella terza serie del calcio italiano, mentre il Fano dovrebbe essere avanti alla Pistoiese che sarebbe fuori come l’Arezzo. Questa l'ipotesi: Ancona Matelica, Carrarese, Cesena, Fano/Pistoiese, Fermana, Fiorenzuola, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Monterosi, Montevarchi, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Vis Pesaro e Viterbese.

Tornerebbe dunque il derby fra Grosseto e Siena. Questa è una rivalità toscane tra le più accese, il capoluogo maremmano e la città del Palio sono legate a un odio storico fra le due città che ha inizio dal Medioevo, in quanto Siena attaccò e sottomise Grosseto ben quattro volte per sottrargli l’egemonia economica nelle saline della costa maremmana. A Grosseto è ancora in uso un detto storico: "Puzzare come un Senese bagnato“. In tempi più recenti, nell'estate 2020 aveva totalizzato migliaia e migliaia di visualizzazioni su Youtube il video della band follonichese Diane (Pronounced Diahane) “Senesi al mare”, che aveva riproposto la secolare diatriba Grosseto-Siena. “Senesi al mare”, infatti, era un ‘attacco’ in chiave punk rock al turista senese che si sposta in Maremma per andare al mare. I tifosi del Grosseto sono rivali anche di Lucca, mentre hanno un buon rapporto con Pisa.