La prima volta ai playoff: in estate l’Olbia sarà molto televisivo…

Un docu-Olbia che diventerà presto visibile a tutti...

Nei mesi scorsi l'Olbia, dopo che il tecnico della Roma José Mourinho disse ai suoi giocatori che se avevano paura potevano andare in C, postò un video di mister Massimiliano Canzi che, dopo una partita persa, rimproverava i suoi ragazzi senza però far riferimento a categorie inferiori.