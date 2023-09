La Serie C: un campionato visto in tv come mai era accaduto prima

A Sky, per la presentazione della Serie C, con al via la sfida tra Catania e Crotone e 20mila persone previste. “Tutto il campionato sarà solo su Sky e in streaming su Now", spiega il giornalista Marco Demicheli, che ha condotto con Marina...

Ampia copertura della serie C anche su Skysport24, con highlights e approfondimenti. "Siamo felicissimi di entrare nella Casa dello Sport - dice il presidente della Lega Pro Matteo Marani -. L’unione tra la Serie C e Sky è per noi motivo di straordinario orgoglio. Sky ha dimostrato, nei 20 anni di presenza in Italia, una valorizzazione costante e unica del prodotto. La partenza sarà alla grandissima, repareremo anche un cerimoniale prima della gara. Abbiamo anche avuto una estate con meno problemi rispetto al passato. La Serie C si è data delle regole finanziarie che nessun altra lega ha, c’è rigore, ereditato dall’ex presidente Francesco Ghirelli. Qualcuno ha detto che la C era un problema per il calcio italiano, ora però stiamo lavorando per uscire dalle difficoltà. La Serie C è campionato dei giovani italiani, deve essere il bacino per andare a prendere i giovani del futuro”.

La copertura tocca 13 milioni di persone, con 18 regioni, mancano giusto val d’Aosta e Molise

“Dalla regular season ai playoff, essere in 60 piazze è un privilegio straordinario - sostiene il direttore di Skysport Federico Ferri -. Già con Calciomercato l’originale itinerante volevamo essere più vicini alla gente, al territorio. La Serie C sarà vista come mai prima: sul satellite, in mobilità con skygo, via fibra, in streaming su Now. Ovunque con tutti i mezzi, con una qualità di visione pari agli altri campionati e a tutti gli sport che Sky trasmette. Immagine, affidabilità del servizio e commento saranno identici agli altri campionati”.

Ferri evidenzia la staffetta fra tanti eventi, in questo weekend. “Per una osmosi di pubblico. Sarà il fine settimana più ricco della nostra storia, dalla cornice di pubblico sui campi di serie A, B e C, al giorno di chiusura del mercato, venerdì. E’ iniziato l’Europeo di volley maschile, sono previste le semifinali del femminile, entra nel vivo il mondiale di basket dell’Italia, c’è il gran premio di Monza, l’apice per il nostro automobilismo, mentre a Barcellona c’è la motogp. Abbiamo 3 gare di serie A, fra cui la Juventus, e la serie C che da noi prende valore”.

Lorenzo Virgilio è trading managing director di Sky. “La Lega pro avrà visibilità su Sky, al 20° anno in Italia, e su Now, in streaming. Su Skyglass, ovvero la nuova smart tv, e negli Sky bar, con un’offerta dedicata al campionato di serie C. Che per gli abbonati a Sky calcio è inclusa, diversamente si possono aggiungere con 5 euro anche i campionati inglese, tedesco e francese. Una nuova offerta è pensata a 14,90 euro, con serie tv e calcio e su Now è a 9,99. Tramite i 4mila negozi di Sky, saremo anche vicini alle tifoserie”.

