La Sila tiene a battesimo il derby calabrese: test in amicizia e in parità fra Catanzaro e Vibonese

L'ex giocatore fra gli altri di Udinese, Roma e Fiorentina, oggi 39enne, Gaetano D'Agostino: la sua Vibonese ha tenuto testa al Catanzaro in amichevole

Il primo derby calabrese della stagione 2021/2022 si è giocato in amichevole. A Moccone, in Sila, Catanzaro e Vibonese si sono affrontate, nel pomeriggio di ieri, in un allenamento congiunto. Il test è finito 1-1. A passare in vantaggio è il Catanzaro di mister Antonio Calabro, nel primo tempo con Vandeputte.