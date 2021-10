La Turris ringrazia il derby: torna a vincere contro la Juve Stabia senza tifosi

Ordinanza prefettizia; niente tifosi di Castellammare a Torre del Greco: e la Juve Stabia perde 2-1 il derby sul campo della Turris

Derby intenso ed emozionante allo stadio Liguori di Torre del Greco. Si impone la Turris su una Juve Stabia senza tifosi al seguito per motivi di ordine pubblico. I due gol tutti nella ripresa sono di Luca Giannone, il 32enne capitano nato a Pomigliano d'Arco e cresciuto nel Napoli. La Turris grazie al derby ritrova il successo dopo due sconfitte consecutive; quarto ko in cinque gare invece per i gialloblù di Castellammare di Stabia.