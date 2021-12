L’Adriatico torna a dividersi per il derby: in Serie C torna Ancona-Pescara

In occasione di Ancona-Pescara allo stadio Del Conero, prevista per domani, sono state disposte delle modifiche alla viabilità in vigore dalle ore 16,30.

Redazione DDD

Torna allo stadio Del Conero il derby dell’Adriatico tra Ancona e Pescara. Una gara sentitissima da entrambe le parti che rievoca grandi ricordi del passato. Attualmente dorici e pescaresi condividono il quarto posto in classifica con trentuno punti ciascuno ed entrambi vogliono proseguire la striscia di vittorie (3) da cui sono reduci.

All’andata terminò 2-1 in favore del Pescara, come ricorda Anconatoday.it, con la rete anconetana che fu messa a segno da Faggioli. Calcio d’inizio alle ore 18 con i biglietti che saranno acquistabili dai tifosi di casa attraverso il circuito Diyticket fino alle 17.59 di domani. In occasione della sfida sono state disposte delle modifiche alla viabilità in tutta la città di Ancona.