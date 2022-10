L’Ancona vince il derby al 94esimo, Fermana arrabbiata

Tifosi biancorossi in estasi. Invece in sala conferenze tutta la rabbia della squadra di Fermo. L'Ancona sale a quota 11 punti in classifica ma è ancora undicesima nel girone B di Serie C. Fermana ferma a quota 7.

Il derby tra Ancona e Fermana termina con la vittoria dei biancorossi per 2 a 1. A tenere banco - però - le polemiche della squadra ospite che infatti manda il direttore sportivo in conferenza stampa. Massimo Andreatini ha dichiarato alla stampa: "Se c’è una squadra che deve recriminare è la Fermana che ha giocato per un’ora e mezza in dieci uomini e non s’è vista la differenza. La palla di Romeo era dentro, poi c’era un rigore netto sempre su Romeo. E non parliamo dei falli di Maggio, che sono costati l’espulsione, il primo era inesistente. Quello che voglio ricordare è che siamo una squadra di serie C anche noi, spendiamo come tutti: la nostra società merita attenzione, siamo davvero arrabbiati per questo derby".