Lassù sui monti è derby: il SudTirol “Contenti che il Trento sia tornato fra i professionisti”

Domenica alle 17.30 in Serie C: giorno e ora del derby fra gli altoatesini del Sudtirol e il Trento

Nelle frasi raccolte da Trivenetogoal.it, si sofferma anche sui rivali: "Cosa apprezzo del Trento? Non sono abituato ad entrare nelle tematiche di altre società, è molto positivo comunque che un club come il Trento, che ha una storia importante alle spalle, figuri nuovamente nel calcio professionistico. Per fare bene in un campionato ci vuole la continuità e questa si raggiunge con una certa solidità della squadra che è data dall’esperienza in categoria ma anche da quella dei singoli giocatori e tutto questo bisogna crearlo logicamente nel tempo. Spero che in questa stagione riusciremo a fare un passo in avanti da questo punto di vista, anche se già negli ultimi anni siamo continuamente migliorati. Il Padova l’avversario numero uno per la promozione? Sulla carta sicuramente: ci sono delle squadre che, per storia, investimenti o giocatori in rosa, sono più attrezzate di altre, però alla fine è sempre il campo a decidere le sorti. È evidente che avere un’organizzazione ed un budget di un certo tipo aiutano però non è l’unico aspetto che conta".