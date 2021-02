L’Avellino non vinceva a Castellammare dagli anni ’60: derby e serie positiva per gli irpini

Una buona Juve Stabia è stata sconfitta in casa dall’Avellino: decide una rete di Maniero nella ripresa

In casa della Juve Stabia, dove i lupi irpini non vincevano dagli anni '60, è arrivato il gol decisivo del 33enne attaccante napoletano Riccardo Maniero: una traiettoria beffarda per le vespe, per lui il sesto gol stagionale in campionato. E' remuntada Avellino: ottavo risultato utile di fila, sesta vittoria nelle ultime otto giornate, due soli gol subiti in otto partite. Polemiche da parte dei padroni di casa per l'arbitraggio di Marini della sezione di Trieste, che ha espulso Mulè con un rosso diretto per presunto fallo da ultimo uomo su Santaniello.