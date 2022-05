L’Avellino toglie il like ai profili social dei suoi calciatori in rosa

L'Avellino lancia un segnale ai propri tesserati...

Dopo la sconfitta deludente rimediata nella sfida dei play-off contro il Foggia nello spogliatoio dell’ Avellino non si respira una bella aria. L’ennesima annata senza gioie termina tra scoramento e frustrazione, con la piazza che non fa più sconti a nessuno.

Come si è appreso nelle ultime ore tramite il sito Tuttoavellino.it il club irpino ha preso una decisione netta ed inequivocabile, abbracciando le parole del Presidente Antonio D'Agostino, che aveva promesso cambiamenti immediati. L’Avellino ha smesso di seguire tutti i profili social dei giocatori attualmente in rosa. Un primo passo verso la rivoluzione che potrebbe e dovrebbe coinvolgere parecchi giocatori dell’Avellino in vista della stagione che verrà.