Le due prime della classe, a Natale biglietti in vendita per il derby Reggiana-Modena

Al derby a pari punti le due prime della classe emiliane

Mancano più di due settimane, ma a Reggio Emilia è già grande attesa. Il derby col Modena dell’8 gennaio è già cerchiato in rosso sul calendario. All'andata è finita 1-1 a Modena, a settembre, e adesso le due protagoniste del derby del Secchia sono in testa a braccetto con 48 punti a testa nel girone B di Serie C.