Legnago, derby veronese: Mandorlini non ci sta: “Perché Hallfredsson e Gomez sono in C?”

Domani, al caro vecchio orario delle 14.30 il derby veronese di C tra Legnago e Virtus Verona...

A lanciare la volata dialettica verso il derby di Serie C tra i veronesi di provincia del Legnago terzultimi in classifica e i veronesi di Borgo Venezia della Virtus Verona era stato Andrea Mandorlini, quando ha parlato di due giocatori che ha allenato per moltissimo tempo, vale a dire Juanito Gomez (36 anni, oggi con i biancazzurri del Legnago) ed Emil Hallfreddson (37 anni, oggi con i rossoblù della Virtus Verona): "Due figli, che porterò sempre nel cuore. Persone vere, ragazzi che vorresti avere a fianco ogni giorno. Esempi soprattutto per i giovani. Gomez l’anno scorso ha fatto bene. Hallfredsson l’avevo a Padova e ai play off è stato il migliore: mi spiace solo che qualcuno abbia dato invece un giudizio diverso, ma è gente che non conosce davvero Emil, gente che uno come lui non è nemmeno in grado di giudicarlo. Troppo bistrattato, la verità invece è che Hallfredsson ancora oggi non c’entra nulla con la Serie C".