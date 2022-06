L’Olbia ha il suo Highlander: quasi 42 anni, Emerson continua a giocare…

"La Società è lieta di comunicare la raggiunta intesa con il calciatore Emerson Ramos Borges per il rinnovo del contratto. L'accordo sarà valido fino al 30 giugno 2023. Quella ventura sarà dunque per Emerson la stagione numero 24 di una carriera tra le più longeve nel panorama professionistico internazionale. Continuiamo insieme per raggiungere nuovi ambiziosi traguardi, Puma!". Questo il comunicato ufficiale dell'Olbia calcio.

Giunto in Gallura nell’estate 2020, Emerson si appresta così a disputare la sua terza stagione in maglia bianca, la 24esima di una lunga e luminosa carriera, come conferma Olbia.it. Nei canali social del club, il rinnovo del giocatore è stato annunciato riprendendo la locandina cinematografica del cult movie Highlander. Nato a Joinville, in Brasile, il 16 agosto 1980, Emerson è stato uno dei pilastri della squadra nelle ultime annate di Serie C nel corso delle quali ha messo insieme 67 presenze, 5 reti e 8 assist fino alla partecipazione ai playoff di questa stagione.