L’orgoglio di Andria: “Per noi il derby di Bari è stato come Davide contro Golia”

Grande tensione e grande gioia, ma la situazione di classifica resta critica. Un racconto emozionante.

Tragno racconta: "Sento molto le sfide con il Bari. Nel primo tempo sono stato in campo sotto il nostro settore ospiti, poi nel secondo tempo sono andato di fianco alla nostra panchina con tanto di dolori addominali per la tensione della gara. E' stato splendido sentire i cori incessanti di tutti i nostri tifosi in un derby che per noi era come Davide contro Golia. Siamo sempre penultimi ma adesso riempiamo lo stadio contro il Messina, nella partita che può decidere il nostro destino!".