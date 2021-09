Luci dello stadio in tilt, ma il derby arriva alla fine: doccia fredda Modena, 1-1 Reggiana

I canarini modenesi erano favoriti, ma la Reggiana con grinta e caparbietà ha ottenuto il pareggio nel derby

Il derby del Secchia era iniziato con la lettera aperta a Modena e Reggiana da parte di Francesco Ghirelli, presidente di Lega Pro: "È una partita di grande storia, di forte prestigio e di grande valenza per il calcio italiano. La seguirò in tv, dai canali Rai. Sarei voluto esserci ma non mi è stato possibile. Il derby è sempre un match di alta tensione emotiva ed, oggi, sarà l’occasione per far vedere la straordinaria forza del calcio di Serie C".