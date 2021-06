L’uomo derby della Casertana: Castaldo “Incornicio il gol alla Juve Stabia e spero nel nuovo stadio”

Luigi Castaldo, da Avellino a Caserta...

Luigi Castaldo, centravanti della Casertana giunta decima nel girone C di Serie C, ha segnato diversi gol nei derby in stagione: “I derby sono sempre belli purtroppo mi è dispiaciuto fare questi gol senza tifosi. Mi auguro di poter continuare a segnare e non solo a squadre campane e, soprattutto, dinanzi al pubblico. Il mio futuro alla Casertana? Non dipende solo da me, ma mi auguro che ciò possa accadere. Continuerò a giocare e vorrei farlo ancora indossando questa maglia, mi sono trovato benissimo con la società e i tifosi. Credo di poter dare ancora tanto, soprattutto aiutare i giovani e in generale reputo che con il giusto mix tra ragazzi alle prime esperienze e giocatori più navigati si possa fare davvero bene. È fondamentale avere una società solida come la Casertana, tutti possono fare i presidenti e i direttori, ma programmare a lungo termine è davvero un’altra cosa. Vincere non è mai facile, bisogna migliorarsi anno dopo anno, a Caserta ci si sta impegnando tantissimo, basti pensare al progetto stadio".