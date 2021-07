Manuela Arcuri stella fra le stelle: Foggia e le sue leggende calcistiche

Grazie a Manuela Arcuri, per tutti i satanelli un tuffo nel passato, tra aneddoti e ricordi.

I tifosi del Foggia hanno ammirato Manuela Arcuri, special guest allo stadio Zaccheria, hanno potuto riabbracciare i personaggi che hanno contribuito a scrivere alcune delle pagine più belle della storia rossonera. E' stata la festa del calcio foggiano, che il 12 maggio di quest’anno ha compiuto la bellezza di 101 anni di storia. “Un Secolo di Stelle-Foggia Legends”,era il titolo dell'evento organizzato dal Calcio Foggia 1920 insieme all’Associazione “Rossoneri Per Sempre”.

Presenti tantissime bandiere rossonere: Gianni Pirazzini, Peppino Pavone, Pellegrino Valente e la famiglia Nocera a rappresentare il bomber Vittorio oltre che alcuni dei protagonisti di Zemanlandia: Signori, Barone, Padalino e Kolyvanov su tutti. E Franco Mancini, che dalla Tribuna Paradiso si emozionerà nel guardare in campo i suoi figli, a rappresentarlo. Sono tornati tanti ex calciatori che hanno indossato la maglia rossonera dagli anni ’90 al 2000 come Fratena, Ferrante, Seno, Roy, Di Bari, Biagioni, Mounard, Carannante, Costanzo, Coletti, Ricchetti e tanti altri ancora. Oltre a Manuela Arcori, co-conduttore dell’evento èstato il noto imitatore foggiano Stefano Bucci, a sua volta coadiuvato dall’intera area comunicazione del club rossonero.