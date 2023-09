Massimo Donati, il tempo del derby: a Legnago arriva la Virtus Verona a punteggio pieno

La Virtus Verona unica squadra a punteggio pieno del girone A di Lega Pro. Dopo il successo esterno all'esordio, i veronesi ha battuto anche l'Alessandria per 2 a 1. Adesso il derby contro il Legnago.

Gigi Fresco, presidente-allenatore della Virtus Verona, ha presentato il derby di Legnago di domenica dalle colonne de L’Arena: “È un derby che arriva troppo presto anche perché il Legnago è in gran forma. Ma le partite prima o poi vanno giocate tutte. Favoriti? Favoriti nei derby non ce ne sono mai. Noi poi scaramanticamente siamo messi malissimo perché sono tanti anni che non perdiamo col Legnago. Più tempo passa e più è facile che una con loro la perdi, anche se la gara si presenta equilibrata.

Virtus Verona: il Legnago ci ha impressionato pur perdendo col Padova

E sugli obiettivi stagionali Fresco concluso: “Sarò felice se alla fine saremo di nuovo in C. Dopodiché, si sa, se avremo raggiunto il traguardo con 2, 3 giornate da anticipo potremmo pensare in automatico anche ai playoff“.

Anche Massimo Donati, ex giocatore di Atalanta, Milan, Bari e Celtic, oggi tecnico del Legnago, dalle colonne de l’Arena ha presentato il derby con la Virtus Verona: “Ci arriviamo bene dal punto di vista della forma, nonostante la sconfitta di Padova stiamo bene sia di testa che di gamba. Dal punto di vista mentale ci siamo al 100%. Probabilmente abbiamo fatto meglio a Padova che con l’Arzignano (vittoria per 4-0 NdR) sul piano della prestazione ma il risultato non è arrivato. Mi sa che era meglio giocare peggio…”.

