Messina, sempre più vicino il derby col Palermo: al “Franco Scoglio” o a Vibo Valentia?

Il Messina si affaccia nuovamente al professionismo dopo quattro anni tra i dilettanti. Sullo sfondo i derby contro Catania e Palermo.

Sono ormai diventati ufficiali i gironi e i calendari della prossima Lega Pro che vedrà impegnato l’Acr Messina nel girone C. Tante le sfide ricche di fascino che vedranno il Messina tornare ai derby contro Catania e Palermo, per una Sicilia al gran completo. Tante ancora però le incognite in riva allo Stretto, con una società che si è riorganizzata facendo tabula rasa anche della squadra che aveva stravinto il passato torneo. L' organico, affidato in panchina all’ex capitano giallorosso, Sasà Sullo, reduce da un esonero al suo primo anno da allenatore in prima sulla panchina del Padova, è ancora incompleto.

Eppure, come conferma Letteraemme.it, domenica 5 settembre al “Franco Scoglio” sarà già derby col Palermo. Poi alla sesta il Bari in casa, alla settima il Foggia e un finale in salita con Catanzaro, Avellino, Latina, Taranto prima dell’ultima giornata, ancora tra le mura amiche, nel sentitissimo derby contro il Catania. L'esordio casalingo dovrebbe avvenire al “Franco Scoglio”, ma sono necessari lavori di ammodernamento della struttura per renderla congrua alle prescrizioni della Lega Pro: 500 mila euro l’investimento necessario, come annunciato dal sindaco De Luca nelle scorse settimane. In forma cautelativa l’Acr Messina ha provvisoriamente inserito il “Razza” di Vibo Valentia nella pratica dell’iscrizione come possibile terreno di gioco casalingo nel caso in cui lo stadio di San Filippo non dovesse essere pronto nei tempi annunciati dal primo cittadino.