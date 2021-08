Millesi: “Il Catania deve giocare i derby con Palermo e Messina, stringiamoci forte perché accada”

I derby devono dare ulteriori motivazioni al Catania per uscire dalla crisi societaria

Francesco Millesi è nato a Catania ed è tifoso del Catania. Con la società etnea ha giocato undici gare in rosso-azzurro nel 2006-07 (dieci partite in A e una in Coppa Italia) che per lui avranno sempre un sapore speciale per lui. Ma adesso il suo Catania è alle prese con una difficile situazione societaria: "Sono giorni difficili che la città vive. C’è molta tensione anche all’interno del Calcio Catania. Lunedì si presenterà questa fideiussione tornando finalmente a parlare di calcio, sono fiducioso. La società farà tutto il possibile affinché una piazza come Catania possa continuare a giocare tra i professionisti”.