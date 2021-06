Modena, Attilio Tesser presentato ufficialmente ai tifosi

Le parole del neo tecnico del Modena, presentato alla stampa e ai tifosi

“Ringrazio il presidente delle sue belle parole. Sono molto felice di essere qui, in una società importante. Darò il massimo e lavorerò nel rispetto di una società che sta investendo tanto, e verso una grande tifoseria e comunità. Il ritorno in serie C? Mi ha convinto il Presidente con il suo entusiasmo. Sono già stato un paio di volte vicino a Modena e tutte le volte ho avuto ottime sensazioni. Nel 2015? Si, mi aveva interpellato l’allora ds Taibi, poi tentennarono e scelsi altre strade. C’è stato un altro approccio anche quando Caliendo stava acquisendo la società. Io un lusso per la categoria? Spero di meritarmelo, non mi sento speciale. Non sono io che vinco i campionati, ma l’ambiente e l’atmosfera che si viene creare. Io cerco di fare bene il mio compito. Ringrazio per la fiducia e spero di fare bene, oltre che per me, ma anche per la società e la città. In un biennio si cerca di centrare l’obbiettivo e sarà difficile, ma faremo del nostro meglio e ci crederemo con umiltà. Si vince non con i proclami ma con il lavoro.