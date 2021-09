Modena, febbre derby Reggiana: curva sold out e partita in diretta tv

Parola al derby...

Per i tifosi della Reggiana che non potranno andare allo stadio per assistere dal vivo al derby col Modena, la partita andrà in onda su Rai Sport 1 e sarà disponibile in streaming su Rai Play, la piattaforma della Rai disponibile su tablet, pc e cellulare, scaricando l’app o collegandosi al sito ufficiale web. L’alternativa è data dalla piattaforma web Eleven Sport per abbonati. Dal canto loro, invece, quasi un anno dopo, i tifosi del Modena torneranno finalmente allo Stadio Braglia. Sono 6100 al momento i biglietti venduti per il derby di lunedì sera contro la Reggiana, con la Curva Montagnani esaurita e pronta a spingere i giocatori allenati da Tesser verso la conquista della prima vittoria in campionato.