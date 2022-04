Modena, il derby infinito lo decide un portiere che faceva il centrocampista…

Gagno viene dal Brescia, è alla terza stagione a Modena ed era nato centrocampista.

La Reggiana vince a Fermo per 2-1 e mantiene accesa la fiammella, il Modena per non farcela dovrebbe pareggiare le ultime due gare e i granata vincerle entrambe, in un derby infinito iniziato a settembre, comunque giovedì a Gubbio può già essere promozione, basta una vittoria, mentre i granata ospiteranno l'Entella. A livello professionistico, in Italia, non si ricordano gol da porta a porta, solo le reti dei portieri Rampulla (Cremonese) e Taibi (Reggina), Amelia (in Europa, con il Livorno) e Brignoli (Benevento, contro il Milan di Gattuso), nella storia, ma in area avversaria. Qualcosa all’estero, fra i dilettanti in Inghilterra, e poi nel campionato messicano Chivas-Veracruz, il portiere dei padroni di casa, Toño Rodriguez. In Serie D, andò a bersaglio dalla propria porta Silvano Quintavalla, con il Brescello, di professione fa il vigile urbano e di recente è tornato fra i pali, a 56 anni.