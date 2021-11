Monza-Como è Berlusconi-Hartono, il derby più ricco d’Italia

Monza e Como sono state le due vincitrici dei due ultimi campionati di Serie C.

Berlusconi ha preso il Monza per vincere subito, ha scelto di non badare a spese, secondo La Provincia di Como. Insomma, la scelta del Monza è stata estremamente diversa da quella del gruppo indonesiano. A Como la società è stata acquistata in Serie D, quando ancora non si aveva neppure la certezza della promozione in C. Vincere il campionato non era l’obiettivo dichiarato, non si è corso il rischio di affrontare spese eccessive ma si è ragionato a più ampio raggio. Acquisto del centro sportivo, rafforzamento del personale in ufficio, la scelta di affidare la squadra a un tecnico come Giacomo Gattuso, che a livello di prima squadra non aveva l’esperienza dei colleghi del Monza, Cristian Brocchi prima e oggi Giovanni Stroppa. Un lavoro meno mediatico, quello del Como, che comporta anche un investimento decisamente meno oneroso di quello del club biancorosso.