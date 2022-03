Nesta-Marchegiani, derby fra figli d’arte: vince il Lecco e i tifosi del Trento litigano fra loro…

In Lecco-Trento 2-1 Gianmarco Nesta, nipote di Alessandro, ha segnato l’uno a zero per i padroni di casa. Il portiere ospite? Marchegiani, figlio d’arte dell’ex portiere biancoceleste.

Redazione DDD

Il post Lecco-Trento è stato infiammato per una rissa tra tifosi: a venire alle mani sono stati gli stessi supporter gialloblù. Dopo il triplice fischio finale sarebbe nata una discussione tra di loro.

L'alterco sarebbe proseguito poco oltre. Fuori dallo stadio, i tifosi del Trento si sarebbero nuovamente fermati nell'ampio parcheggio dell'Istituto "Parini" per risolvere la questione interna. Nella fase acuta della rissa ne sarebbe nata anche una carica di alleggerimento da parte dei reparti della Polizia impegnati nel servizio di scorta.