Niente derby al Franco Scoglio: Messina-Palermo trasloca a Vibo Valentia

Niente da fare per lo “Stadio Franco Scoglio”. L’impianto non ospiterà l’esordio dell’ACR Messina in C, nell’attesissimo derby contro il Palermo che manca dal lontano 2007, quando i giallorossi si imposero grazie a una doppietta di...

Il commento di Tuttoc.com è inequivocabile: "Per i tifosi dell’ACR Messina si tratta del peggior ritorno in Serie C possibile, con una delle gare più attese dell’anno – assieme all’altro derby col Catania – a cui si potrà assistere solo da lontano, dalla tv o alla radio, e questa volta non a causa della pandemia che da oltre un anno ha tolto agli stadi il calore, il colore, che solo i tifosi sanno dare. Questa volta il problema era molto più facile da superare eppure non si è riusciti a garantire l’apertura dello stadio in tempo per la seconda giornata, neanche la prima, di campionato. Sperando che la lontananza del Messina dalla propria casa si limiti solo a una gara e non si protragga nel tempo. Si poteva e si doveva fare di più e ora non c'è più tempo da perdere".