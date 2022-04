Niente derby con il Catania: al suo posto il test del Palermo con la Primavera…

Non c'è il derby di Sicilia, ma il Palermo non si ferma del tutto...

Catania escluso dal campionato di Serie C. niente rivincita sul campo del derby di andata: è saltato il derby di ritorno di sabato pomeriggio. La sfida con gli etnei sarebbe stata il primo derby di Sicilia in un Barbera a porte aperte a poco meno di dieci anni di distanza dall’ultima volta. In quel caso si trattava di un Palermo-Catania 3-1 della stagione 2012/2013 deciso dal centesimo gol in A di Miccoli e dalla doppietta di Ilicic.