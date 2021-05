Noi il derby lo conosciamo: la Ternana si affida ai più esperti per alzare la Supercoppa

E' già calda la sfida della Ternana contro il Perugia, in palio la Supercoppa di C: alcuni rossoverdi conoscono già il fascino acre del derby umbro

Redazione DDD

C’è già aria di derby in tutta l'Umbria. In ballo non solo il prestigio e la rivalità, ma nello specifico la Supercoppa di Lega Pro. Per la Ternana sarebbe il primo trofeo della storia e vincerlo contro il Perugia avrebbe un sapore molto speciale.

Cesar Falletti, uruguaiano 28enne della Ternana in prestito dal Bologna

Calciofere.it ricorda che, tra i giocatori della Ternana che hanno già giocato il derby, il 24enne centrocampista Antonio Palumbo, in prestito dalla Sampdoria, a meno di clamorose sorprese non ci sarà causa infortunio. Per lui una presenza (nel derby in casa stagione 2014-15), e quattro panchine, due al Curi (2015-16 e 2016-17) e due al Liberati (2014-15, 2015-16). Il giocatore con più presenze in assoluto è Cesar Falletti che conta 5 partite (al Curi nel 2014-15 in cui andò a segno nel 2-2), entrambe le sfide 2015-16 e 2016-17 con rete in quest’ultima annata sempre a Perugia.

A quota 3 presenze c ‘è il capitano Marino Defendi, protagonista in entrambe le sfide nella stagione 2016-17 e in campo al Liberati nel 2017-18. Federico Furlan ha invece disputato due derby, entrambi nella stagione 2015-16.