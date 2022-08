Novara: “I nostri tifosi volevano il derby con l’Alessandria…” – Vercelli: “Che peccato…”

Dalle colonne di Tuttosport hanno parlato il presidente azzurro Massimo Ferranti e il direttore sportivo delle bianche casacche Alex Casella. Le parole del massimo dirigente novarese: "Si sapeva che molto probabilmente sarebbe finita così, spiace per i nostri tifosi che da sempre sentono particolarmente i match con l'Alessandria, chiaramente anche per un incasso in meno. Forse, il girone A è il più competitivo di tutti e tre, per noi che vogliamo vincere saranno parecchie le avversarie toste".