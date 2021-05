Oggi i ternani, domani i perugini: adunanze pre-Supercoppa “Il derby che vale una vita”

Rispetto norme Covid e vigilia derby, Centro coordinamento Ternana Clubs e Curva Nord Perugia cercano di coniugare il tutto prima del derby di sabato.

Sabato da derby allo stadio Liberati di Terni, con il ritorno del derby umbro fra Ternana e Perugia con in palio la Supercoppa di Serie C.

Tramite un comunicato divulgato dai gruppi della Curva Nord, è stata chiamata a raccolta tutta la tifoseria biancorossa con sciarpe e bandiere per incitare la squadra e per ringraziare lo staff tecnico e la squadra per la stagione culminata nella promozione in serie B. L’appuntamento è fissato per venerdì 21 maggio alle ore 18 davanti alla Curva Nord, il tutto nel rispetto delle norme anti Covid.