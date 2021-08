Ok ai tifosi dell’Ancona: la Questura di Pescara dà il via al derby dell’Adriatico…

Sale la tensione per la sfida di sabato a Pescara. Biglietti a 10 euro, i tifosi dell'Ancona saranno sistemati in curva Sud.

Il responsabile della comunicazione del Pescara, Massimo Mucciante, ha raccontato a Youtvrs.it: “In città si avverte un certo clima di attesa per questo derby che torna a distanza di anni. Con l’Ancona i precedenti non mancano, nessun incrocio invece negli anni passati con il Matelica anche per il fatto che il Pescara è sempre stato in categorie superiori. L’obiettivo della società è quello di risalire immediatamente in serie B, anche se ci attende una stagione particolarmente complicata. Con il nome e il blasone che abbiamo, tutti contro il Pescara giocheranno alla morte, come si dice in questi casi. In poche parole per tornare in serie B e valorizzare il nostro settore giovanile ci sarà da sudare dalla prima all’ultima giornata di campionato”.