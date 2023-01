Olbia e Torres, in parità il derby dei Daspo: quattro a testa…

Dal questore di Sassari otto Daspo per le gare tra Olbia e Torres, tra cui anche un paio di recidivi...

Per i tifosi di Torres e Olbia il bilancio è di 4 Daspo per parte. Il questore di Sassari ha emesso i provvedimenti che colpiscono entrambe le sponde del Nord Sardegna, quattro ultrà della Torres e quattro dell’Olbia. Gli episodi si sono verificati in occasione del derby di Coppa Italia del 5 ottobre scorso allo stadio Nespoli di Olbia e nella gara di campionato, il 23 ottobre al Vanni Sanna di Dassari.