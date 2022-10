Olbia, silenzio stampa prima del derby con la Torres

L'Olbia entra in silenzio stampa prima del derby contro la Torres. I segnali erano giunti a destinazione già in seguito alla debacle contro l'Ancona, quando nessuno della società si è presentato in sala conferenza disertano il consueto appuntamento con la stampa.

Il derby all'Acquedotto, lo stadio Vanni Sanna di Sassari, è dietro l'angolo ed il clima è già rovente. Per l'occasione - intanto - la Lega Pro sarà a Sassari per l'iniziativa: "Uniti contro il cibo sintetico, rivali nel derby". Proprio così, il 22 e 23 ottobre due importanti iniziative: “UNITI contro il Cibo Sintetico, RIVALI nel derby di Sardegna’’, progetto realizzato assieme a Coldiretti e Campagna Amica, e la tappa del “Pellegrinaggio per le 60 città di Lega Pro per far conoscere i valori trasmessi dal Beato Acutis e di cui abbiamo bisogno per i nostri giovani”.