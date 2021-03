Orgoglio piemontese: il derby Pro Vercelli-Alessandria sarà in diretta tv

Molti i pronostici sulla promozione della Pro Vercelli in B, ma adesso c'è il derby con i grigi...

Derby casalingo con diretta TV per la Pro Vercelli: l’attesissima sfida di lunedì 22 marzo contro l’Alessandria, infatti, sarà trasmessa in chiaro anche su RaiSport, sul canale 57 del digitale terrestre. Alla luce delle disposizioni del Governo sulle partite a porte chiuse, dunque, ci sarà la possibilità di seguire le gesta delle “Bianche Casacche” di mister Francesco Modesto davanti alla televisione. Fischio d’inizio fissato alle ore 21, con la bandiere della foto di Ivan Benedetto per Magicapro.it che sventoleranno idealmente dai balconi e dai salotti dei tifosi di casa.